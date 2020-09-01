، أمانة جدة تضرب بقوة.. حددت قائمة بأسماء لصوص الأراضي الحكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال انشغال الجهات المعنية بمكافحة جائحة كورونا

نقل موقع إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر" أن أمانة محافظة جدة رفعت بقائمة تضم أسماء معتدين على أراضٍ حكومية استغلوا ظروف جائحة كورونا، وانشغال الجهات الحكومية بها.

"الخليج 365" تواصلت مع الناطق باسم أمانة محافظة للاستزادة بمعلومات عن القائمة والمواقع المعتدى عليها، لكنه أكد أن هناك توجيهاً صدر بأن الحديث عن التعديات من لجنة التعديات.

وحاولت "الخليج 365" التواصل مع المسؤول عن التعديات للتوضيح للرأي العام عما جاء في التغريدة، لكنه لم يردّ على الاستفسار المرسل له ولا على الاتصال.

أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية