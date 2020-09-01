، الدوري الأوروبي.. قرعة سهلة لـ"توتنهام" و"ميلان" في الدور التمهيدي الثالث ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأدوار تقام بنظام الإقصاء المباشر وبدون جمهور

أوقعت قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم التي أجريت اليوم، فريقي توتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي في مواجهتين سهلتين.

ويحل توتنهام ضيفاً على أحد مضيفيه بوتوساني الروماني أو شكينديجا المقدوني الشمالي في الدور الثالث، المقرر في 24 سبتمبر الحالي، لكن شريطة أن ينجح في تخطي الدور التمهيدي الثاني حيث سيواجه مضيفه لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في 17 الحالي.

في المقابل، سيلعب ميلان على أرضه في الدور الثالث مع أحد ضيفيه بودو غليمت النروجي أو زالجيريس فيلنيوس الليتواني، وذلك في حال تخطيه مضيفه شامروك روفرز الأيرلندي في الدور التمهيدي الثاني.



وتقام منافسات الأدوار التمهيدية بنظام الإقصاء المباشر وليس ذهاباً وإياباً وبأبواب موصدة، وذلك بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، علماً بأن الفرق المتأهلة عن الدور التمهيدي الثالث ستخوض الملحق المؤهل لدور المجموعات.

وبدورها تخوض فرق أيندهوفن الهولندي وسلتيك الأسكتلندي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وغلطة سراي وبشيكتاش التركيان اختبارات سهلة في طريقها إلى الملحق.

وينتظر أيندهوفن، الفائز من مواجهات نومي كالجو الأستوني ومورا السلوفيني وأبهوس الدنماركي، وسلتيك الفائز من مواجهة ريغا اللاتفي وتري فيوري من سان مارينو، وسبورتينغ لشبونة الفائز من فايكينغ النروجي وأبردين الأسكتلندي، وبشيكتاش المتأهل عن مواجهة بوراتش بانيا لوكا البوسني وريو آفي البرتغالي.

ويلعب غلطة سراي مع مضيفه نيفتشي الأذربيجاني في الدور الثاني، على أن يلاقي، في حال تأهله، أحد ضيفيه رينوفا المقدوني الشمالي أو هايدوك سبليت الكرواتي.

ويحل رينجرز الأسكتلندي ضيفاً على لينكولن من جبل طارق في الدور الثاني، وفي حال تأهله سيحل ضيفاً على الفائز من مواجهة بروغريس اللوكسمبورغي وفيليم تيلبورغ الهولندي.الدوري الأوروبي