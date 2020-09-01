، الجامعة الإسلامية بالمدينة تنفذ برنامج السنة التحضيرية لـ600 طالب ،

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نفّذت السنة التحضيرية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برنامجاً تعريفياً للطلاب الجدد للعام الدراسي 1442هـ، والذي استهدف أكثر من 600 طالب؛ لتعريف الطلاب بالمسارات والخدمات والأنشطة المقدمة.
وقال عميد كلية العلوم د. عبدالله المحمدي: إن البرنامج يحظى بمتابعة مستمرة من رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، وهو مصمم لطلاب الجامعة لتعريفهم بالسنة التحضيرية وأهميتها وكيفية استفادة الطالب منها، لا سيما وأن هذه السنة مهمة في تشكيل الطالب من الناحية المعرفية، وإدخاله في جو الدراسة الجامعية والتكيف معها من الناحية النفسية والاجتماعية والأكاديمية، كما أنها فرصة لصقل وإبراز مواهب الطلبة.
وأضاف د. "الأحمدي" أن اللقاء تكون من كلمة ترحيبية، وعرض فيلم وثائقي عن السنة التحضيرية، وأبرز الأنشطة والبرامج الصفية واللاصفية التي ستنفذ، وخطة السنة التحضيرية وآلية اجتيازها بالإضافة إلى ميثاق السنة التحضيرية التي يجب أن يلتزم به الطالب خلال دراسته في الجامعة.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة التعلم الإلكتروني، أن الجامعة وبتوجيهات من رئيس الجامعة عملت على تطوير نظمها الإلكترونية بما يتوافق مع سير الدراسة عن بعد، حيث بلغ عدد الحضور في نظام الفصول الافتراضية خلال اليومين الماضيين أكثر من 90 ألف طالب، وعدد الجلسات أكثر من خمسة آلاف جلسة، فيما بلغت المحاضرات التي تم تسجيلها قرابة 177 محاضرة خلال اليوم.
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 05:33 PM
وصول عدد حضور الفصول الافتراضية إلى 90 ألفاً.. خلال يومينالجامعة الإسلامية بالمدينة تنفذ برنامج السنة التحضيرية لـ600 طالب
نفّذت السنة التحضيرية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برنامجاً تعريفياً للطلاب الجدد للعام الدراسي 1442هـ، والذي استهدف أكثر من 600 طالب؛ لتعريف الطلاب بالمسارات والخدمات والأنشطة المقدمة.
وقال عميد كلية العلوم د. عبدالله المحمدي: إن البرنامج يحظى بمتابعة مستمرة من رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، وهو مصمم لطلاب الجامعة لتعريفهم بالسنة التحضيرية وأهميتها وكيفية استفادة الطالب منها، لا سيما وأن هذه السنة مهمة في تشكيل الطالب من الناحية المعرفية، وإدخاله في جو الدراسة الجامعية والتكيف معها من الناحية النفسية والاجتماعية والأكاديمية، كما أنها فرصة لصقل وإبراز مواهب الطلبة.
وأضاف د. "الأحمدي" أن اللقاء تكون من كلمة ترحيبية، وعرض فيلم وثائقي عن السنة التحضيرية، وأبرز الأنشطة والبرامج الصفية واللاصفية التي ستنفذ، وخطة السنة التحضيرية وآلية اجتيازها بالإضافة إلى ميثاق السنة التحضيرية التي يجب أن يلتزم به الطالب خلال دراسته في الجامعة.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة التعلم الإلكتروني، أن الجامعة وبتوجيهات من رئيس الجامعة عملت على تطوير نظمها الإلكترونية بما يتوافق مع سير الدراسة عن بعد، حيث بلغ عدد الحضور في نظام الفصول الافتراضية خلال اليومين الماضيين أكثر من 90 ألف طالب، وعدد الجلسات أكثر من خمسة آلاف جلسة، فيما بلغت المحاضرات التي تم تسجيلها قرابة 177 محاضرة خلال اليوم.
، الجامعة الإسلامية بالمدينة تنفذ برنامج السنة التحضيرية لـ600 طالب ،
المصدر : الخليج 365
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