تأجيل عودة تشغيل قطار الحرمين الشريفين حتى إشعار آخر

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، عن تأجيل عودة تشغيل القطار حتى إشعار آخر؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالمياً. أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، عن تأجيل عودة تشغيل القطار حتى إشعار آخر؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالمياً. وأكد على استمرار تقييم الوضع الوقائي الحالي بشكل دوري، والإعلان عن المستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بقطار الحرمان السريع .

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