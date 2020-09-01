شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الأربعاء، أن تكون السماء غائمة جزئياُ على معظم مناطق المملكة، مضيفة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، وكذلك تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأضافت أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ونوهت بأن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.