شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير الوليد بن بدر من داخل المستشفى: "تجاوزت المرحلة الحرجة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر الأمير الوليد بن بدر، صور له من داخل غرفة العناية المركزة بعد العودة إليها مرة أخرى. نشر الأمير الوليد بن بدر، صور له من داخل غرفة العناية المركزة بعد العودة إليها مرة أخرى. وقال الأمير الوليد بن بدر : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللّهمّ لك الحمد والشكر، أحببت طمأنتكم بأنّي ولله الحمد بخير وعافية وقد تجاوزت المرحلة الحرجة منذ فترة " . Advertisements وأضاف: " وأشكركم مرّة أخرى على دعائكمـ والذي كان له كبير الأثر في نفسي، حفظكم الله وحفظ لكم أحبّـائكم (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ) " .

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