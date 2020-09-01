شكرا لمتابعة خبر عن جمعية حماية المستهلك توضح ضوابط تصوير المريض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت جمعية حماية المستهلك لعدة ضوابط متعلقة بتصوير المرضى أو أى جزء من أجسامهم، محذرة من استغلال المرضى بعرض خصومات لهم مقابل نشر تصوير العمليات الجراحية والتجميلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الجمعية على أخذ إذن المريض أو من ينوب عنه قبل التصوير أو التسجيل، وعدم نشر الصور إلا بموافقة خطية مع عدم كشف هوية المريض أو ما يدل على شخصيته.

كما شددت على إخطار المريض بأهمية التصوير والغرض منه وكيف وأين يستخدم، لافتة إلى أن التصوير يجب أن يستخدم لأغراض ضرورية كالرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

وأكدت الجمعية أن مخالفة تلك الضوابط تعد مخالفة،ويتم الإبلاغ عنها عبر الرقم 937 أو حساب وزارة الصحة بموقع تويتر ، أضغط هنا