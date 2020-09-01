شاهد.. مغردون ينعون الداعية "أبو غازي الشمري" بفيديو مؤثر

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تداول نشطاء مقطع فيديو مؤثر للداعية "أبو غازي الشمري"الذي توفي اليوم في الدمام. تداول نشطاء مقطع فيديو مؤثر للداعية "أبو غازي الشمري"الذي توفي اليوم في الدمام. وأظهر مقطع الفيديو الداعية الراحل وهو يتحدث عن آيتين قرآنيتين بينهم للطائع والعاصي، حيث نعاه المغردون بهذا الفيديو . وتوفي الشيخ الشمري صباح اليوم بالدمام الشمري اليوم، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

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