بالفيديو.. أمطار وتشكيلات سحب تزين سماء حي النسيم بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو الأجواء التى شهدها حي النسيم بشرق الرياض اليوم "الثلاثاء". وثق مقطع فيديو الأجواء التى شهدها حي النسيم بشرق الرياض اليوم "الثلاثاء". وزينت تشكيلات سحب سماء الحي، كما صاحب ذلك هطول أمطار خفيفة على أجزاءها. يذكر أن الهيئة العامة للارصاء وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار رعدية على الرياض حتى الساعة السابعة مساءً.

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