شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان تتمكن من إعادة 3 أطفال للدراسة مرة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عالجت هيئة حقوق الإنسان 3 أطفال، حرمموا من التعليم منذ 5 سنوات بسبب تعنت والدهم ورفض إلحاقهم بالدراسة خلال تلك الفترة، بعد انفصال أمهم عنه.

وبدأت القصة بتلقي فرق الهيئة المختصة الشكوى من أحد أقاربهم وجمع المعلومات الخاصة بوضعهم ووضع الأسرة، وتم التنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية للتحقق من صحة المعلومات ومعالجة وضعهم، ولكن الجهود اصطدمت بعدم تعاون الأب في معالجة وضع أطفاله وتمكينهم من حقهم في التعليم، مما إضطر الهيئة إلى رفع الأمر للجهة المعنية والتي نقلت القضية لإمارة المنطقة والتي أخذت تعهد على الأب بإعادتهم للدراسة مرة أخرى.

وتولت الهيئة بعد ذلك مهمة التنسيق مع إدارة التعليم بالمنطقة لوضع الحلول اللازمة التي تعالج فترة انقطاع الأطفال عن الدراسة، بحيث تمكنهم من إجراء اختبارات تحديد مستوياتهم، وتسليمهم الكتب الخاصة بهذه الاختبارات، تمهيداً لالتحاقهم بالصف الدراسي المناسب لمستوياتهم، وتتابع الهيئة أمور الأطفال الثلاثة باستمرار.