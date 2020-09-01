شكرا لمتابعة خبر عن مكة تواصل تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة بـ٨١ إصابة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 898 حالة إصابة جديدة، و718 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 291514 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 32 حالة وفاة.