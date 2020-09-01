شكرا لمتابعة خبر عن السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال عقوبة من يتجسس على جوال زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يتعرض بعض الأشخاص إلى محاولات التجسس أو التنصت على الجوال من قبل الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ ما يضعه في مأزق وحيرة من الموقف القانوني ومدى أحقيتهم في ذلك .

ووفقاً لنظام المملكة ، فإن خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم مكفولة حتى من هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن الروابط الزوجية والأسرية .

ويعد اختراق الجوال أو التنصت عليه من أحدهم مهما كانت الدوافع والأسباب جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وتصل عقوبة من يقوم بذلك السجن لمدة عام والغرامة 500 ألف ريال .