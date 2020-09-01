بالفيديو.. سائق شاحنة صهريج بترول يقود بشكل متهور على طريق "بيشة - خميس مشيط"

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): شهد طريق "بيشة - خميس مشيط" قيادة متهورة لأحد سائقى شاحنات صهريج البترول. شهد طريق "بيشة - خميس مشيط" قيادة متهورة لأحد سائقى شاحنات صهريج البترول. ووثق مقطع فيديو قائد السيارة وهو يسير بسرعة كبيرة على الطريق متجاوزاً المركبات الأخرى بطريقة تشكل خطراً على الآخرين. وطالب متداولو المقطع بضرورة ضبط قائد الشاحنة ومحاسبته على تصرفاته التى تشكل ضرراً على سلامة مرتادي الطرق.

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