أمانة جدة ترفع قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية خلال جائحة كورونا

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن أمانة محافظة جدة أعدت قائمة بأسماء أشخاص استغلوا جائحة كورونا، واعتدوا على أراضٍ حكومية.

وذكرت الإمارة، عبر تويتر، أن أمانة جدة رفعت قائمة تضم أسماء معتدين على أراضٍ حكومية، استغلوا ظروف جائحة كورونا، وانشغال الجهات الحكومية بها.

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وكانت أمانة جدة أعلنت خلال الأيام الماضية، أن الأمانة وبمشاركة الجهات الأمنية والمختصة، أزالت تعديًّا على أرض حكومية بطريق مكة القديم (كيلو 16) عبارة عن محطة للوقود على مساحة نحو 1100م2، وشملت الإزالة 14 محلًا تجاريًّا وكشكين.

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