ضبط 9 آلاف حبة دواء مخدرة بصيدليات الرياض والمزاحمية

أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، ضبط أكثر من 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة داخل صيدليات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وذكرت صحة الرياض، عبر حسابها على تويتر، أنه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط أكثر من (9000) حبة من الأدوية المخدرة الخاضعة للرقابة الدوائية، داخل صيدليات في الرياض والمزاحمية.

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وأكدت صحة الرياض، استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة، وما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة.

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