أخبار السعودية اليوم.. تكليف الفريق الركن مطلق الأزيمع بمهام قائد القوات المشتركة.. و«النمر» يُحدد أعراض انسداد شرايين القلب

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء؛ حيث قدمت مدينة الملك سعود الطبية «وصفة تعايش» لكبار السن فوق 65 عامًا، في ظل جائحة فيروس كورونا، فيما أوضحت وزارة الصحة المدة الزمنية للتعافي من فيروس كورونا لدى نوعين من المصابين، وإلى التفاصيل:

ماذا تعرف عن الفريق الركن مطلق الأزيمع المكلف بمهام قائد القوات المشتركة؟.. تاريخ عسكري حافل بالإنجازات

صدر أمر ملكي بتكليف نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن «مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع» بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، والذي توضح سيرته تاريخًا كبيرًا من الإنجازات في المجال العسكري، وحصل قائد القوات المشتركة المكلف الفريق ركن مطلق الأزيمع، الذي أثبت جدارته في الميدان وأكد مهاراته القيادية بنجاح المهمات التي كلف بها، على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

«الصحة»: مدة التعافي من كورونا 10 أيام بشرط

أوضحت وزارة الصحة المدة الزمنية للتعافي من فيروس كورونا لدى نوعين من المصابين، الأول هم المصابون مع وجود أعراض، والثاني مصابون دون ظهور أعراض عليهم، مشيرة إلى أنه إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق نفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية

7 إجراءات لتعايش كبار السن مع جائحة كورونا بأمان

قدمت مدينة الملك سعود الطبية «وصفة تعايش» لكبار السن فوق 65 عامًا، في ظل جائحة فيروس كورونا، موضحة أن وصفة التعايش لكبار السن تتضمن التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية (غسل وتعقيم اليدين - التباعد الجسدي - لبس الكمامة) وإبعادهم عن التعرض المكثف أخبار جائحة كورونا وإبقاؤهم على تواصل مع الأبناء والأهل والحفاظ على تناولهم الأدوية في مواعيدها والالتزام بالخطة العلاجية والالتزام بمتابعتهم للمواعيد الطبية الضرورية والحرص على أخذهم قسطًا كافيًّا من الراحة وإدخال السوائل والألياف في نظامهم الغذائي.

مستشفى الملك فيصل بالرياض يوضح واقعة قيام موظف غير سعودي بالإساءة للوطن ورموزه

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تلفظ موظف غير سعودي، بعبارات مسيئة للوطن ورموزه، مشيرًا إلى أن علاقته بالمستشفى منتهية منذ ثلاثة أعوام، وأكدت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أنها لن تتهاون مع أي موظف يسيء أو يتطاول على الوطن ورموزه وستتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه الإساءات والتجاوزات.

كيف تتأكد من وجود انسداد بشرايين القلب؟.. النمر يُحدد 6 أعراض

حدّد الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، 6 حالات تدل على وجود تضيق أو انسداد في شرايين القلب، وقال النمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أعراض تضيق أو انسداد شرايين القلب، قد تأتي على صفات عِدّة، وحدد هذه الصفات كالتالي: «ألم الصدر - ضيق التنفس - الخفقان - الإغماء - انقطاع النفس الليلي - تورّم الأرجل».

كيف أجبرته إدارة الأهلي على الرحيل؟.. عبدالفتاح عسيري يفجر مفاجأة بشأن كواليس انتقاله إلى النصر

كشف عبدالفتاح عسيري نجم نادي النصر، عن كواليس انتقاله إلى العالمي وعدم استمراره مع الأهلي، مشيرًا إلى علاقته الجيدة بالجماهير وإلى فضلهم لما وصل إليه حتى الآن في مشواره الكروي، وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج كورة عبر قناة روتانا خليجية: «فاوضني الأهلي للاستمرار بين صفوفه لكنني لم أشعر بأن هناك جدية بالفعل؛ حيث تم تجاهل هذه المفاوضات فيما بعد».

تحت شعار انجزها من مكانك.. «التأمينات الاجتماعية» تُعلن 54 خدمة يمكن إتمامها عن بُعد.. تعرف عليها

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن عدد من الخدمات والمعاملات التي يمكن للمشتركين وأصحاب العمل إنجازها من مكانه دون الحاجة إلى زيارة فروعها، وشاركت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة معلوماتية (إنفوجراف) للخدمات المشار لها، وكتبت معلقة عليها (انجزها من مكانك.. التأمينات_الاجتماعية).

أمانة جدة ترفع قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية خلال جائحة كورونا

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن أمانة محافظة جدة أعدت قائمة بأسماء أشخاص استغلوا جائحة كورونا، واعتدوا على أراضٍ حكومية، وذكرت الإمارة، عبر تويتر، أن أمانة جدة رفعت قائمة تضم أسماء معتدين على أراضٍ حكومية، استغلوا ظروف جائحة كورونا، وانشغال الجهات الحكومية بها.

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مؤسسة التقاعد توضح خطوات التحقق من خدمة خطاب التعريف بالمعاش

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات التحقق من خدمة خطاب التعريف بالمعاش بعرض صورة طبق الأصل من من التعريف من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية، ودعت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، المستفيدين للاستفادة من هذه الخدمة عبر زيارة موقعها الإلكتروني.

بنك التنمية الاجتماعية: كفالة 50% من المشروعات الناشئة لـ 3 فئات

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، تكفّل الصندوق الخيري الاجتماعي بـ50% من تكلفة المشروع المموّل من البنك؛ لعدد من الفئات المستهدفة ،وذلك ضمن برنامج كفالة المشاريع الناشئة، موضحًا أن الفئات المستفيدة هي مستفيدو الضمان الاجتماعي، مستفيدو الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) ومستفيدو الإدارة العامة لرعاية الأيتام بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

«التأمينات الاجتماعية» تعلن صرف معاشات شهر سبتمبر لهذه الفئات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر سبتمبر 2020م، وذكرت التأمينات، عبر حسابها على تويتر، أن المعاشات تم صرفها لفئتين، هما: أصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدو نظام التامين ضد التعطل عن العمل «ساند».

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر سبتمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ34 «شهر سبتمبر 2020»، وأشار البرنامج، عبر حسابه على تويتر، إلى أنه للتحقق من نتائج الأهلية، يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

«حساب المواطن» يوضح إمكانية وضع الآيبان الخاص بأحد التابعين في حساب رب الأسرة

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن وضع الآيبان البنكي الخاص بأحد التابعين في حساب المستفيد الرئيس «رب الأسرة»، وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر، ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه لا بد أن يكون رقم الحساب البنكي خاص باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب(.

الحصيني يتوقع أجواء حارة على معظم المناطق ويحدد سبب الشعور بشدتها

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم المناطق ورطوبة تعطي إحساسًا بأنَّ الحرارة أعلى مما هي، وأضاف عبر «تويتر»: متوقع، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة، والمدينة، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران، وعُمان، واليمن، وجنوب الرياض، والشرقية، فضلًا عن رياح متوسطةعلى الشرقية وتبوك والساحل الغربي.

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