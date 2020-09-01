فلكية جدة: البدر الأخير في فصل الصيف يزين السماء بعد الغروب

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيرصد بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، القمر البدر لشهر محرم 1442هـ، وذلك باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس الأربعاء، وهو البدر الأخير في فصل الصيف.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًّا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة؛ نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

وأضاف أن تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه (تيخو) أكثر الفوهات إشعاعًا.

Advertisements

وأوضح رئيس فلكية جدة أن القمر سيصل لحظة الاكتمال، ويكون بزاوية (180) درجة من الشمس صبيحة غدًا الأربعاء عند الساعة (08:22) صباحًا بتوقيت السعودية (05:22 صباحًا بتوقيت جرينتش)، ويكون قد قطع نصف مدارة حول الأرض هذا الشهر.

يشار إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، ويصبح مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله لحظة الاكتمال بدرًا.

اقرأ أيضًا:

هل يُشكل كويكب نوفمبر المقبل خطورة على الأرض؟.. فلكية جدة توضح

فلكية جدة: القمر الأحدب يظهر في سماء السعودية بعد غروب الجمعة