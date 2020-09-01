«الصحة» تُعلن تعافي 718 حالة جديدة من كورونا.. وتسجيل 898 إصابة.. ووفاة 32 شخصًا

حصيلة الـ24 ساعة الأخيرة..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 718 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 291514 حالة.
وأوضحت «الصحة» أنه تم تسجيل 898 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 316670 حالة.
كما تم تسجيل 32 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 3929 حالة.
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