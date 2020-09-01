هل يؤثر المطر على التمر خلال هذه الأوقات؟.. الحصيني يوجه نصيحة لأصحاب النخيل

طالب بعدم الخوف..
وجه الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، نصيحة لأصحاب النخيل بعدم الخوف من تأثير المطر على المحصول خلال هذه الأوقات.
وقال الحصيني، عبر حسابه على تويتر: «أهل التمر، لا تخافوا من تأثير المطر في هذا الوقت على محصولكم».
وأضاف: إن السحب الممطرة تؤثر على أجزاء من عموم الرياض بما فيها العاصمة، اليوم الثلاثاء، ولا يُستبعد أن نسمع ببعض الأمطار على أجزاء من محافظات الرياض.
وأشار الباحث في الطقس إلى ظهور سحب أخرى على أجزاء من منطقة عسير، وجنوب المدينة المنورة.
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