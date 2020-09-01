«المرور» يعلن الرسوم الخاصة بالتراخيص ونقل ملكية المركبات

خاصة التجديد والتالف والمفقود..

كشف المرور السعودي، عن رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات، ورخص القيادة، ولوحات المركبات. ونشر الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» جدول يوضح الرسوم السنوية ورسوم التجديد ورسم التالف والمفقود ونقل الملكية ضمن رسوم رخص سير ونقل المركبات بأنواعها، والتي جاءت كالآتي: Advertisements اقرأ أيضًا: «المرور» يكشف الغرامة المالية لطمس رقم هيكل المركبة لتجنب المخالفة.. «المرور» يوضح ضوابط الالتفاف لليمين بالإشارة الحمراء

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