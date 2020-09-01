وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الياباني

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.

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