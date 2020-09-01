استكمال ملف ترشيح «عروق بني معارض» لقائمة اليونسكو للتراث الطبيعي

استكملت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ملف ترشيح محمية عروق بني معارض، للانضمام لقائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وذكرت الحياة الفطرية –عبر حسابها على تويتر- أنه تم استكمال ملف ترشيح محمية عروق بني معارض النموذجية، في قائمة التراث العالمي الطبيعي لليونسكو، كأول محمية طبيعية عالمية في المملكة.

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وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التابع للهيئة السعودية للحياة الفطرية، اختار محمية «عروق بني معارض»؛ لتصبح أول محمية نموذجية بالمملكة، تطبق بها المعايير الدولية. وأن برنامج التطوير سينطلق خلال هذا عام 2020 بمشاركة خبراء محليين ودوليين

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