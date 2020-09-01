تحت شعار انجزها من مكانك.. «التأمينات الاجتماعية» تُعلن 54 خدمة يمكن إتمامها عن بُعد.. تعرف عليها

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن عدد من الخدمات والمعاملات التي يمكن للمشتركين وأصحاب العمل إنجازها من مكانه دون الحاجة إلى زيارة فروعها.

وشاركت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة معلوماتية (إنفوجراف) للخدمات المشار لها، وكتبت معلقة عليها (انجزها من مكانك.. التأمينات_الاجتماعية).

(خدمات المشتركين)

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك 15 معاملة وخدمة يمكن للمشتركين إنجازها دون الحاجة إلى مراجعة الفرع، وذلك باستخدام الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، وهذه الخدمات؛ هي :

- استرداد الرصيد الدائن للمشترك الاختياري.

- إعادة مبلغ تعويض الدفعة.

- اعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص.

- ضد الخدمة من التأمينات إلى التقاعد.

- تسجيل مشترك اختياري.

- إنهاء مدة اشتراك اختياري.

- العدول عن طلب ضم.

- تعديل تغطية مشترك.

- تغيير جنسية المشترك.

- تعديل بيانات مشترك.

- تعديل سبب استبعاد مشترك.

- تعديل أجر مشترك بأثر رجعي.

- تعديل مدة اشتراك بأثر رجعي.

- إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي.

- إنهاء مدة اشتراك مشترك بأثر رجعي.

ونبهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات المحدودة تويتر، عملاءها من أصحاب العمل والمشتركين والمستفيدين أنه بإمكانهم إنجاز تعاملاتهم إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة الفرع، وذلك عبر تطبيق تأميناتي أو موقع المؤسسة الإلكتروني والذي يمكن الوصول له مبتشرة عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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(خدمات أصحاب العمل والمستفيدين)

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك 22 خدمة يمكن لأصحاب العمل إنجازها دون الحاجة إلى مراجعة الفرع، وذلك باستخدام الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، وهذه الخدمات؛ هي :

- استرداد الرصيد الدائن للمنشأة المنتهي نشاطها.

- طلب الإعفاء من غرامات التأخير.

- تفعيل المنشآت الجديدة.

- اعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص.

- إعادة المبالغ المدينة.

- إصدار شهادة منشأة لديها تقسيط مديونية.

- تغيير المركز الرئيسي للمنشأة.

- تحويل الرصيد الدائن بين فروع المنشأة.

- إصدار شهادة زكاة ودخل.

- تغيير مالك المنشأة.

- تعديل تغطية مشترك.

- إصدار شهادة لمنشأة منتهية النشاط.

- تغيير فرع إلى مركز رئيسي للمنشأة.

- إنهاء نشاط منشأة.

- تعديل تاريخ الأخطار المهنية.

- تعديل تاريخ خضوع المنشأة للأخطار المهنية.

- تفعيل حسابات التأمينات أون لاين للمنشأة.

- الاعتراض على قرار المخالفة.

- تعديل بيان مشترك.

- تغيير مشرف المنشأة للشركات.

- تقسيط مديونية منشأة.

- تعديل بيانات منشأة.

وحددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، 17 خدمة يمكن للمستفيدين إنجازها عن بُعد من خلال تطبيق تأميناتي أو موقع المؤسسة الإلكتروني، وهذه الخدمات هي:

- إضافة وريث.

- صرف مستحقات العجز غير المهني.

- إصدار بطاقة مستفيد.

- صرف مستحقات العجز المهني.

- فك الالتزام البنكي.

- صرف مستحقات عائلة سجين.

- صرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك.

- صرف مستحقات الدفعة لغير السعوديين.

- صرف مستحقات الحمل المستكن/المولود الجديد.

- صرف بدل حضور المشترك لجلسة اللجنة الطبية.

- استئناف قرار العجز غير المهني لمشترك.

- استئناف قرار العجز المهني لمشترك.

- استئناف قرار عجز وريث أو معال.

- تعديل بيانات وريث.

- تعديل بيانات معال.

- الحصول على تكاليف نقل عاجز مهني.

- الحصول على نفقات ترحيل جثمان.

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