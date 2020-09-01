السعودية اليوم / وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين تسلم حقيبة المشاريع لوكالة المسجد الحرام



مكة المكرمة ١٣ محرم ١٤٤٢ الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠م واس

قامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين اليوم بتسليم حقيبة المشاريع والمبادارت وتوضيح حوكمتها لوكالة المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي أن وكالة المسجد الحرام لها دور بارز ومهم جداً لتحقيق حسن الوفادة للقاصدين والاحتفاء بهم وإثراء تجربتهم والمساهمة في التميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين.

وأبان مدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي مليباري أن الانطلاقة المستقبلية للمبادارت التحولية والرقمية ٢٠٢٠ -٢٠٢٤ تهدف إلى استشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات الداخلية أو الخارجية والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة لأجل توفير جميع احتياجات قاصدي بيت الله الحرام.

// انتهى //

16:52ت م

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