

صامطة 13 محرم 1442 الموافق 1 سبتمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة ، 50 جولة رقابية صحية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط 21 مخالفة للتدابير الصحية ، وصادرت 195 كيلو جراما .

كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 23 موقعا بالمحافظة والقرى التابعة لها ، وتطهير وتعقيم 1209 من الأليات والحاويات ، باستخدام 4200 لتر من المعقمات والمطهرات، ومشاركة 207 أفراد من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 1836 فرداً عدد الطواقم البشرية، أسفرت عن رفع 1770 طناً من النفايات، وإزالة 2557 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

// انتهى //

16:50ت م

0162





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ 50 جولة رقابية بصامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.