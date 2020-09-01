السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير تعليم المحافظة



الأحساء 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء بمكتبه بالمحافظة اليوم , مدير إدارة التعليم بالمحافظة حمد بن محمد العيسى والمستشار التعليمي عبدالله بن ناصر الحميدي وأمين التعليم سعد بن محمد الدرويش بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد

واطلع سموه خلال اللقاء ، على تقرير مفصل حول بدء العام الدراسي الجديد لإدارة تعليم الأحساء .

ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

من جهته قدم مدير تعليم محافظة الأحساء شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين على دعهما السخي لقطاع التعليم، مقدما امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وسمو محافظ الأحساء على توجيهاتهم السديدة .

// انتهى //

16:47ت م

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الأحساء 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء بمكتبه بالمحافظة اليوم , مدير إدارة التعليم بالمحافظة حمد بن محمد العيسى والمستشار التعليمي عبدالله بن ناصر الحميدي وأمين التعليم سعد بن محمد الدرويش بمناسبة بداية العام الدراسي الجديدواطلع سموه خلال اللقاء ، على تقرير مفصل حول بدء العام الدراسي الجديد لإدارة تعليم الأحساء .ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله ، متمنيا سموه للكادر التعليمي والطلاب والطالبات المزيد من التوفيق والنجاح.من جهته قدم مدير تعليم محافظة الأحساء شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين على دعهما السخي لقطاع التعليم، مقدما امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وسمو محافظ الأحساء على توجيهاتهم السديدة .// انتهى //16:47ت م0159

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