

سكاكا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

عقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم عبر الاتصال المرئي، اجتماعا مع رؤساء البلديات التابعة للأمانة.

وبحث الاجتماع نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لبعض مشروعات البلديات (القريات، دومة الجندل، طبرجل، صوير)، كما نوقشت مؤشرات الأداء، واستلام الطرق والجسور بين البلديات ووزارة النقل، والأعمال التي تتم على بعض الطرق، إلى جانب المشروعات النوعية التي تعتزم البلديات افتتاحها ووضع حجر الأساس لها.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة.

وأكد المهندس الشرعان خلال الاجتماع أهمية طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة للمؤسسات والمستثمرين، كما شدد على متابعة التعديات وعدم التهاون في ذلك والرفع بما يتم حيال ذلك ، ومواصلة أعمال تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، وكذلك الارتقاء بالخدمات ومؤشرات الأداء، إلى جانب تكثيف الرقابة ومتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية كافة، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف، ومتابعة معالي الشؤون البلدية والقروية، وتحقيقا لأهداف رؤية 2030 في القطاع البلدي.

//انتهى//

15:54ت م

0155





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الجوف يناقش المشروعات التنموية مع رؤساء البلديات ويشدد على متابعة التعديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.