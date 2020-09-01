السعودية اليوم / الكويت تسجل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 163 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و152 حالة في منطقة الجهراء الصحية، و142 حالة في منطقة حولي الصحية، و126 حالة في منطقة العاصمة الصحية، و119 حالة في منطقة الفروانية الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7620 حالة.

// انتهى //

15:49ت م

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الكويت 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 85811 حالة، في حين سجلت 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 534 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 163 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و152 حالة في منطقة الجهراء الصحية، و142 حالة في منطقة حولي الصحية، و126 حالة في منطقة العاصمة الصحية، و119 حالة في منطقة الفروانية الصحية.وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7620 حالة.// انتهى //15:49ت م0152

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