السعودية اليوم / قادة ومديرو سلاح الخدمات الطبية للقوات المسلحة بدول الخليج يعقدون اجتماعهم الـ19



الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

‎عقد قادة ومديرو سلاح الخدمات الطبية للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم , اجتماعهم الـ19 ، عبر الاتصال المرئي ، بمشاركة ممثل الشؤون العسكرية لمجلس التعاون.

‎وجرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات وتأثير جائحة فيروس

‎ وناقش المشاركون التطلعات المستقلبية للقوات المسلحة الخليجية في حال ظهور أوبئة مشابهة تُؤثر سلبا على سير العمل العسكري الخليجي الهادف إلى تحقيق وتعزيز منظومة عمل عسكرية موحدة.

// انتهى //

15:45ت م

0150



الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس‎عقد قادة ومديرو سلاح الخدمات الطبية للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم , اجتماعهم الـ19 ، عبر الاتصال المرئي ، بمشاركة ممثل الشؤون العسكرية لمجلس التعاون.‎وجرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات وتأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) على القوات المسلحة الخليجية وآلية التعاون في المرحلة القادمة لمواجهة هذه الجائحة.‎ وناقش المشاركون التطلعات المستقلبية للقوات المسلحة الخليجية في حال ظهور أوبئة مشابهة تُؤثر سلبا على سير العمل العسكري الخليجي الهادف إلى تحقيق وتعزيز منظومة عمل عسكرية موحدة.// انتهى //15:45ت م0150

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