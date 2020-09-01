السعودية اليوم / لقاء مفتوح بجامعة القصيم مع "الطلبة المستجدين" لتوضيح أنظمة الجامعة وخدماتها



بريدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

أقامت جامعة القصيم ممثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس، لقاءً مفتوحا مع الطلبة المستجدين -عبر الاتصال المرئي-، لتوضيح أنظمة الجامعة، وذلك ضمن برنامج "طموح للطلبة المستجدين" الذي يستمر 4 أيام.

وبارك مشرف الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالجامعة فهد بن نومة للطلبة قبولهم، مؤكدًا أن رحلة الجامعة رحلة مختلفة بكل المقاييس وهي رحلة تعليمية وتثقيفية وبناء هوية جديدة.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب أن المرحلة الجامعية مرحلة جديدة في التعليم للطلاب والطالبات، حاثهم على الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالمرحلة الجامعية، لتغطية الجوانب المتعلقة باللوائح والأنظمة, والمتابعة لكل ما يقدم في المنصة الإلكترونية للتعليم الإلكتروني.

فيما أبرز عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فهد الأحمد، آليات القبول في الجامعة التي تمر بعدد من المراحل, حيث استُقبل هذا العام قرابة 30 ألف طلب، وتم الفرز والتصفية وقبول قرابة 14 ألف طالب وطالبة في عدد من التخصصات التي تزيد عن 124 تخصصاً لمرحلة البكالوريوس.

من جانبه أكد عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء أن عمادة شؤون الطلاب عمادة مساندة تكتشف المواهب وترعاها وتقوم على الطالب والطالبة، داعيا الطلبة الذين لديهم مواهب للتوجه إلى مركز الموهبة والابتكار بالعمادة، الذي يُقدم من خلاله الدعم المادي والمعنوي.

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15:44ت م

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