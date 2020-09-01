السعودية اليوم / ليبيا تسجل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا 658 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن 217 مصابا تماثلوا للشفاء، بينما توفي خمسة آخرون، مشيرًا إلى أن المركز استلم يوم أمس 2878 عينة من طرابلس وزليتن وسبها ومصراته والزاوية والزنتان وطبرق .

// انتهى //

15:22ت م

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طرابلس 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسسجلت ليبيا 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن 217 مصابا تماثلوا للشفاء، بينما توفي خمسة آخرون، مشيرًا إلى أن المركز استلم يوم أمس 2878 عينة من طرابلس وزليتن وسبها ومصراته والزاوية والزنتان وطبرق .// انتهى //15:22ت م0143

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