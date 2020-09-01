السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي الحالي



بريدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم ، جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي الحالي 1441 / 1442هـ ، وذلك في قاعة الدرعية للمؤتمرات في مجلس المنطقة بالإمارة .

وأكد سموه في بداية الاجتماع ما تحظى به منطقة القصيم من دعم كبير من القيادة الرشيدة لإقامة العديد من المهرجانات الزراعية والتراثية المتنوعة ، لافتاً الانتباه إلى أن نجاح هذه المهرجانات المتميزة التي فاقت التوقعات كان لها صدى وطني ودولي كبير في الترويج لمنتجات المنطقة ، عادًّا سموه ذلك إضافة اقتصادية ناجحة ومؤشراً مهماً على تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل للشباب ، مثمناً سموه الجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والمسؤولين واللجان العاملة بالمنطقة ، التي أوصلت هذه المهرجانات إلى هذا المستوى.

وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة عـسـم بن إبراهيم الرمضي من جانبه ، أن المجلس ناقش خلال الجلسة المشروعات والبرامج والمبادرات المقترحة للإدارات الحكومية بالمنطقة للعام المالي القادم 1442 / 1443هـ لعدد من الجهات الحكومية وهي جامعة القصيم , وأمانة المنطقة , والإدارة العامة لخدمات المياه بالقصيم , وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة , وفرع وزارة النقل , وإدارة كهرباء القصيم , والإدارة العامة للتعليم , وفرع وزارة الإسكان , وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , والإدارة العامة للشؤون الصحية , وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وبين الرمضي أن المجلس ناقش مقترحاً لإنشاء شركة للتسويق الزراعي بالمنطقة ، ومقترحاً لتصميم مركز معلومات لوادي الرمة بالمنطقة ، مشيراً إلى استكمال المجلس مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق والسداد للجميع.

// انتهى //

15:15ت م

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