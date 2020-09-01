شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تسجل 898 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 898 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 316,670 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 718 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 291,514 حالة، لافتة إلى أن هناك 21,227 حالة نشطة حالياً، من بينها 1519 حالة حرجة.

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