شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تشغيل "قطار الحرمين" حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين تأجيل تشغيل القطار حتى إشعار آخر، وذلك بعدما كان مقرر أن تعود في شهر سبتمبر.

وقالت الإدارة في بيان صدر عنها: إشارة إلى البيان الصادرعن إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بتاريخ 31 مايو 2020م، والمتضمن تاريخ عودة التشغيل الذي سيكون في شهر سبتمبر، مع استغلال هذه الفتره لإستكمال الأعمال المتعلقة برفع الطاقة الإستيعابية والتي تسير -بحمدلله- حسب المخطط له.

وبالنظر إلى استمرار الظروف الإستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالميا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصا على سلامة المسافرين؛ فإن تشغيل رحلات قطار الحرمين سوف يؤجل حتى إشعار آخر، مع استمرار تقييم الوضع الوقائي الحالي بشكل دوري.