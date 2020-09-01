شكرا لقرائتكم خبر عن قادة سلاح الخدمات الطبية بالخليج يناقشون خطة مواجهة الأوبئة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات وتأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) على القوات المسلحة الخليجية وآلية التعاون في المرحلة القادمة لمواجهة هذه الجائحة.
وناقش المشاركون التطلعات المستقلبية للقوات المسلحة الخليجية في حال ظهور أوبئة مشابهة تُؤثر سلبا على سير العمل العسكري الخليجي الهادف إلى تحقيق وتعزيز منظومة عمل عسكرية موحدة.
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