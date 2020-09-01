شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 295 مليون ريال.. تدشين كليات ومبان إدارية جديدة في جامعة شقراء والان نبدء بالتفاصيل

-وضع حجر الأساس لكليتي العلوم والآداب للبنين بتكلفة 96 مليون ريال

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عدداً من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء المتمثلة في (مباني إدارة الجامعة والعمادات المساندة ، صالة متعددة الأغراض بالمدينة الجامعية ، كليات البنات وكلية التربية للبنين ، المستودعات المركزية بالمدينة الجامعية), بطاقة استيعابية تصل لـ9800 طالب وموظف، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للعقود ( 295,199,184 ) ريالاً.

كما وضع سموه حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنين بشقراء الذي يتسع لـ 1500 طالب بتكلفة إجمالية بلغت ( 96.617.783 ) ريالاً .

وتمنى سمو أمير منطقة الرياض للجامعة التوفيق في مسارها العلمي، وأن تكون المباني الجامعية العون والسند في تحقيق طموح الطلاب والطالبات.

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وأشاد الأمير فيصل بن بندر بما يجده من تطور في رحاب الجامعة، وإسهامها في زف أجيال انخرطوا في مجال العمل وحققوا بناء وطنهم في مختلف المجالات والمعارف الإنسانية.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذا العطاء الذي ينم عن صدق العمل وإخلاص النية.

من جانبه ثمن رئيس الجامعة الدكتور عوض الأسمري باسمه واسم منسوبي ومجتمع الجامعة لسمو أمير منطقة الرياض على حرصه ورعايته للجامعة وتوجيهاته في سرعة تنفيذ المشروعات لتستفيد منها الجامعة ، شاكرا معالي الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم اهتمامه وحرصه على إنجاز هذه المشروعات التي تعدها وزارة التعليم من أساسيات تحسين البيئة الأكاديمية ، ورافدا ودافعا للهيئة التعليمية لترتقي بالنتائج الإيجابية التي تتطلع إليها الجامعات .

وتمنى رئيس الجامعة أن تساعد هذه المدن والكليات الجامعية المنتشرة في محافظات النطاق الأكاديمي للجامعة في تحقيق حاجات الطلاب والطالبات العلمية وتكون دافعا على بذل المزيد من التحصيل العلمي.