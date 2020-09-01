كورونا يقرب ميسي من مغادرة برشلونة

يبدو أن فيروس كورونا سيعود بالفائدة على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في ظل صراعه الحالي مع النادي الكتالوني من أجل الرحيل عن جدرانه هذا الصيف بشكل مجاني، دون دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 700 مليون يورو.



وكان ميسي أرسل فاكسا رسميا إلى برشلونة يطلب فيه الرحيل مجانا عن الفريق استنادا إلى وجود بند في عقده يسمح له بفسخ عقده من طرف واحد مع نهاية كل موسم، بينما يؤكد النادي أن صلاحية البند انتهت في يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد خوان رامون ليبانا، الخبير في مجال التحكيم الرياضي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، أن ليونيل ميسي "سينتصر في النهاية"، إذا قام بتفعيل بند الرحيل وفسخ تعاقده مع برشلونة.

وأوضح الخبير التحكيمي أنه لا يعلم تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني مع ناديه، لكن نظرا لخبرته الكبيرة في هذا المجال فإنه يعتقد أن ميسي سينتصر في نهاية الأمر، استنادا إلى الفاكس الذي أرسله لإدارة النادي في 25 أغسطس/ آب الحالي يطالب فيه بالرحيل.

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وفي الفاكس طالب "البرغوث" بتفعيل البند رقم 24 في عقده وفسخه دون تحمل أية مبالغ مالية، ولا قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 700 مليون يورو.





وأضاف ليبانا أن برشلونة يعتمد على أن هناك موعدا نهائيا لتفعيل هذا البند وكان في 10 يونيو الماضي، وبما أن اللاعب لم يقم بتفعيله فبذلك تم تجديد العقد تلقائيا حتى 30 يونيو 2021.

لكن الخبير التحكيمي أكد أن محاميّ النجم الأرجنتيني سيستندون إلى أن وباء كورونا تسبب في تأجيل جميع المسابقات وتأخير موعد نهاية الموسم، ولذا لا يزال موعد تفعيل البند مفتوحا، وهو ما يصب في صالح اللاعب ويمنحه أحقية الرحيل.

يذكر أن ميسي غاب (الأحد) عن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) التي خضع لها لاعبو برشلونة قبل مران الفريق (الإثنين)، والذي تخلف عنه اللاعب أيضا.