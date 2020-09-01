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47 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 115
بلغ إجمالي الإصابات بالمنطقة 10826
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
سجلت منطقة جازان 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 16 إصابة، وصبيا 7 إصابات، وأبو عريش 6 إصابات، وأحد المسارحة 6 إصابة، وبيش 3 إصابات، والعيدابي 3 إصابات، وصامطة إصابتين، والموسم إصابتين.
كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العارضة، والطوال، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 115 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة، حالتين في جازان، وحالة في أبو عريش.
إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 10826 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 8312 حالة، وبلغ عدد الوفيات 130 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2384 حالة.
إجمالي الحالات في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 316670 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 291514 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3929 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 21227 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1519 حالة.
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