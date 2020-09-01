، تأجيل محاكمة "البشير" في قضية انقلاب 1989 إلى 15 سبتمبر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أرجأت محكمة سودانية، اليوم (الثلاثاء)، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و27 شخصًا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى 15 سبتمبر (أيلول).
وبعد حوالي 45 دقيقة على انعقاد الجلسة، رفع القاضي الذي ترأس المحكمة الجلسة إلى 15 سبتمبر؛ للسير في الإجراءات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"فرانس 24".
وذكر القاضي أن الحالة السياسية في البلاد لا تؤثر سلباً أو إيجاباً على سير المحاكمة، وأن المحكمة تقف على مسافة واحدة من الأطراف.
وحضر المتهمون الجلسة وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء.
وخلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة؛ للبحث عن قاعة محكمة أوسع تضمن الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة "كوفيد-19".
وفي حالة إدانة "البشير" والآخرين، فهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام.محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير
تأجيل محاكمة "البشير" في قضية انقلاب 1989 إلى 15 سبتمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-01
أرجأت محكمة سودانية، اليوم (الثلاثاء)، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و27 شخصًا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى 15 سبتمبر (أيلول).
وبعد حوالي 45 دقيقة على انعقاد الجلسة، رفع القاضي الذي ترأس المحكمة الجلسة إلى 15 سبتمبر؛ للسير في الإجراءات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"فرانس 24".
وذكر القاضي أن الحالة السياسية في البلاد لا تؤثر سلباً أو إيجاباً على سير المحاكمة، وأن المحكمة تقف على مسافة واحدة من الأطراف.
وحضر المتهمون الجلسة وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء.
وخلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة؛ للبحث عن قاعة محكمة أوسع تضمن الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة "كوفيد-19".
وفي حالة إدانة "البشير" والآخرين، فهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
03:12 PM
حضر كل المتهمين الجلسة بملابس السجن
أرجأت محكمة سودانية، اليوم (الثلاثاء)، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و27 شخصًا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى 15 سبتمبر (أيلول).
وبعد حوالي 45 دقيقة على انعقاد الجلسة، رفع القاضي الذي ترأس المحكمة الجلسة إلى 15 سبتمبر؛ للسير في الإجراءات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"فرانس 24".
وذكر القاضي أن الحالة السياسية في البلاد لا تؤثر سلباً أو إيجاباً على سير المحاكمة، وأن المحكمة تقف على مسافة واحدة من الأطراف.
وحضر المتهمون الجلسة وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء.
وخلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة؛ للبحث عن قاعة محكمة أوسع تضمن الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة "كوفيد-19".
وفي حالة إدانة "البشير" والآخرين، فهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام.
، تأجيل محاكمة "البشير" في قضية انقلاب 1989 إلى 15 سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة "البشير" في قضية انقلاب 1989 إلى 15 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.