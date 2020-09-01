محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي للمساعدة ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بيروت خلال زيارة رسمية اليوم (الاثنين)، أن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان. وأعرب "ماكرون" عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر، بشأن كيفية مساعدة لبنان، طبقاً لـ"رويترز".إيمانويل ماكرون "ماكرون": الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-01 ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بيروت خلال زيارة رسمية اليوم (الاثنين)، أن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان. وأعرب "ماكرون" عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر، بشأن كيفية مساعدة لبنان، طبقاً لـ"رويترز". Advertisements 01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 02:30 PM أعرب عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي للمساعدة أعرب عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي للمساعدة ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بيروت خلال زيارة رسمية اليوم (الاثنين)، أن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان. وأعرب "ماكرون" عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر، بشأن كيفية مساعدة لبنان، طبقاً لـ"رويترز". ، "ماكرون": الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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