، لمواجهة "كورونا".. تركيا تقترض 70 مليون يورو لدعم المستشفيات الحكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بجانب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الاقتصاد المتهاوي

وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، على إقراض تركيا 70 مليون يورو لدعم مستشفيات القطاع الحكومي، في مواجهة فيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حتى مساء الأحد 268 ألفاً و546 حالة، فيما بلغت الوفيات 6326 حالة.

وذكر البنك في بيانه، وفق صحيفة زمان التركية، أن القرض سيتم استخدامه في مشروع شراء أجهزة طبية لمستشفيات الحجر الصحي في إسطنبول وسائر المدن التركية التي الخليج 365 أن تلقت تمويلاً من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

وكان رئيس قسم أمراض الأطفال المعدية بكلية الطب في جامعة حاجي تبه، محمد جيهان، قد ذكر أن هناك فجوة الكبيرة بين أعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الشفاء.

من جانب آخر، وافق البنك الدولي على إقراض تركيا 500 مليون دولار، من أجل تقديم دعم "طارئ" للشركات في ظل جائحة كورونا.

وسجل الاقتصاد التركي انكماشاً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 بنسبة 9.9% في ظل تراجع في قيمة الليرة التركية.فيروس كورونا الجديد