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يقيم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الحالي برنامج (دعم الحياة القلبي المتقدم) لمنسوبيه الميدانيين العاملين في المراكز الإسعافية.
ووفقًا للبرنامج سيتم تخصيص مجموعتين للاستفادة من البرنامج الذي يمتد على مدى أسبوع كامل تحت إشراف فريق تدريبي متكامل من أطباء متخصيين في الإدارة العامة للتدريب.
ويحتوي البرنامج على أجزاء نظرية وأخرى عملية وتطبيقية موزعة على عدد من محطات أبرزهاالحالات المرضية وحالات الإصابات الناتجة من الحوادث بكافة أشكالها وكيفية التعاملمعها والتي تتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة في الهيئة وفق أعلى المعاييرالطبية الاسعافية الطارئة الدولية التي تصنف مقدمي الخدمات الطبية.
وتوضع الإجراءات الإسعافية المقدمة حسب الحالات المرضية وآلية الإصابات وطرق النقل وتوثيق المحاضر الإسعافية والتنسيق مع المرافق الصحية لاستقبال الحالات وفق تنظيم معد ومعتمد مع المستشفيات والقطاعات الطبية.
يأتي ذلك استمرارًا لخطة هيئة الهلال الأحمر التدريبية للعام الحالي والتي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية وحرصًا من الهيئة على تقديم رعاية طبية إسعافية متقدمة تقام عدد من البرمج الطبيةعلى مدار العام منها ما يقام في مراكز التدريب ومنها ما يقدم على رأس العمل في خطوة تهدف لمتابعة تطبيق الجودة والعمل على تطوير العمل الإسعافي بما يتوافق مع التحديثات والتحديات في الحاضر والمستقبل.
هيئة الهلال الأحمر السعودي مكة المكرمة
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 03:49 PM
تعزيزًا للخدمات الإسعافية للميدانيين"الهلال الأحمر بمكة" تنفذ برنامج دعم الحياة القلبي المتقدم لمنسوبيها
يقيم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الحالي برنامج (دعم الحياة القلبي المتقدم) لمنسوبيه الميدانيين العاملين في المراكز الإسعافية.
ووفقًا للبرنامج سيتم تخصيص مجموعتين للاستفادة من البرنامج الذي يمتد على مدى أسبوع كامل تحت إشراف فريق تدريبي متكامل من أطباء متخصيين في الإدارة العامة للتدريب.
ويحتوي البرنامج على أجزاء نظرية وأخرى عملية وتطبيقية موزعة على عدد من محطات أبرزهاالحالات المرضية وحالات الإصابات الناتجة من الحوادث بكافة أشكالها وكيفية التعاملمعها والتي تتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة في الهيئة وفق أعلى المعاييرالطبية الاسعافية الطارئة الدولية التي تصنف مقدمي الخدمات الطبية.
وتوضع الإجراءات الإسعافية المقدمة حسب الحالات المرضية وآلية الإصابات وطرق النقل وتوثيق المحاضر الإسعافية والتنسيق مع المرافق الصحية لاستقبال الحالات وفق تنظيم معد ومعتمد مع المستشفيات والقطاعات الطبية.
يأتي ذلك استمرارًا لخطة هيئة الهلال الأحمر التدريبية للعام الحالي والتي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية وحرصًا من الهيئة على تقديم رعاية طبية إسعافية متقدمة تقام عدد من البرمج الطبيةعلى مدار العام منها ما يقام في مراكز التدريب ومنها ما يقدم على رأس العمل في خطوة تهدف لمتابعة تطبيق الجودة والعمل على تطوير العمل الإسعافي بما يتوافق مع التحديثات والتحديات في الحاضر والمستقبل.
، "الهلال الأحمر بمكة" تنفذ برنامج دعم الحياة القلبي المتقدم لمنسوبيها ،
المصدر : الخليج 365
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