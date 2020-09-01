شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تبدأ مشروع مكافحة "الجندب الأسود" في مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، استراتيجية واضحة للحد من ظهور الجندب الأسود في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وذلك بدايةً من خارج النطاق العمراني ، بالتعاون مع جامعة الملك فيصل ، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وأمانة العاصمة المقدسة .

وأوضحت الوزارة أن مختصين من إدارة الصحة النباتية بالوزارة ، وبمشاركة المعنيين في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ، قاموا بزيارة ميدانية إلى موقع الشركة التي ستقوم بعمل استكشاف ومكافحة الجندب الأسود في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ؛ للاطلاع على جاهزية المشروع وتنفيذ خطط العمل ، إلى جانب استعراض الإمكانيات المتوفرة للمكافحة والقضاء على تلك الحشرات على الوجه المطلوب .

وبيَّنت أن الهدف المباشر لأي برنامج من برامج الرصد والاستكشاف لآفات الصحة أو الحشرات في منطقة معينة ؛ هو تحديد أنواع تلك الحشرات الموجودة وطبيعتها لتجويد أعمال الاستكشاف والمكافحة مشيرة إلى أنه بناء على ذلك تم وضع وتنفيذ منظومة الاستكشاف الحشري والمكافحة لآفة الجندب الأسود ، من خلال تحديد أنواع الجنادب السوداء وتوزيعها الجغرافي بالمنطقة وموسمية ظهورها والأسباب المرتبطة بذلك، ووضع خريطة لتحديد مواقع التكاثر المحتملة بالاستعانة بأجهزة (GPS) ونظم المعلومات الجغرافي .

وأفادت الوزارة أنه تم تحديد بؤر التوالد بدقة في المناطق ذات الخطورة العالية والتي تمتاز بالكثافة العالية للحشرة وتكون فيها الأولوية في المكافحة ، وتحديد التذبذب الموسمي للحشرة من أجل التأكيد أو التشديد الخاص على المكافحة والتحول ، وتقييم أعمال المكافحة، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ العمل بالمنطقة وفق المخطط العام وضمن حدودها المعتمدة إدارياً ، بالإضافة إلى خصوصية المنطقة من ناحية موقعها الجغرافي ، والالتزام باستخدام أحدث الطرق والوسائل والأدوات التي تضمن الكفاءة العامة لمستوى الأداء .