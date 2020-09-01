شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : استهداف مطار أبها يستوجب تدخل دولي سريع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية وفقاً لوكالة الانباء الكويتية أن استمرار هذه الهجمات الإجرامية التي تستهدف المدنيين وحركة الملاحة الجوية التجارية يعد إمعانًا في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية الأخرى وتهديدا لأمن المملكة واستقرار المنطقة الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا وفاعلا من المجتمع الدولي للجم هذه الهجمات ووقفها ودعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن وصولا إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وبما يضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
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