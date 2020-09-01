شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف بلاغ إسعافي استقبلها الهلال الأحمر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي، أنه جرى تقديم الخدمة الطبية والإسعافية لـ3365 حالة، تم إسعافها للمستشفيات، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 3429 حالة بالموقع، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 165 حالة وفاة.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.
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