شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الياباني والان نبدء بالتفاصيل
تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.
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