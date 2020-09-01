شكرا لقرائتكم خبر عن العواد: حق تعليم الأطفال مكفول في المملكة دون تمييز والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد عبر حسابه الرسمي على تويتر: أن "حق الطفل في التعليم حق أساسي مكفول لجميع الأطفال في المملكة دون تمييز وفقا لأنظمتها والتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل".

وأضاف، لا ينبغي أن يحرم أي طفل من التعليم بأي حال من الأحوال .