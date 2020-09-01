الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المدينة حتى الـ7 مساءً

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

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وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم، وتشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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