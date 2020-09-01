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2020-09-01 شروط الابتعاث الخارجي في نيوم المنتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements تواصل نيوم تلقي طلبات التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس في مختلف القطاعات. فرصة لخريجي الثانوية في نيوم ويعد برنامج الابتعاث الخارجي فرصة فريدة لخريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات المجتمع المحلي للتخرج من أفضل 100 جامعة في العالم، وبعد ذلك حصولهم على فرص عمل في المشروع. المسارات الدراسية المتاحة: التخصصات الرياضية

علم الروبوتات

علم وتحليل البيانات

التحول الرقمي

التخصصات الصحية

هندسة الطيران

الذكاء الاصطناعي وغيرها. شروط برنامج الابتعاث في نيوم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يكون المتقدم شاغلًا لأي وظيفة وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية. أن يكون المتقدم من منطقة نيوم أو تبوك. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 20 سنة. الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث. ألا يمضي على تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من سنتين. ألا يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها. أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم. إنهاء الثانوية العامة، بتقدير ممتاز ، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، أو ما يعادلها. الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختباري التحصيلي والقياس. أن يكون المتقدم لائق طبيًا. أن تنطبق على المتقدم لوائح الابتعاث الخاصة بشركة نيوم. اكتمال جميع الوثائق أثناء التسجيل. المتطلبات التي يجب إرفاقها وقت تقديم الطلب: صورة من بطاقة الأحوال. صورة من شهادة الثانوية العامة. صورة من نتيجة اختباري قياس والتحصيلي. التخصصات تتركز في 5 قطاعات رئيسية: قطاع الرياضة قطاع الحكومة الرقمية قطاع التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات قطاع الطيران الجوي قطاع الصحة



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