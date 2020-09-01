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عرَض جديد ينضم لقائمة أعراض كوفيد-19
كشف الأطباء علاقة سابقة بينه وبين الإصابة بالفيروس
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
من المعروف أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يرتبط بمجموعة من الأعراض مثل السعال الجاف والحمى وفقدان حاسة الشم، والآن، حذر الخبراء من وجود عرض آخر لكنه أقل شيوعًا وهو الشعور بآلام في البطن.
ويأتي التحذير بعد أن اكتشف ممرض يبلغ من العمر 37 عامًا في كوينزلاند، أستراليا، إصابته بفيروس كورونا بعد تعرضه لآلام في البطن، حيث خضع للاختبار وجاءت النتيجة إيجابية.
وقال نائب رئيس وزراء ولاية كوينزلاند، ستيفن مايلز: لقد حدد الممرض أنه يعاني من آلام في البطن، وعادةً لا يُعتبر هذا أحد أعراض كوفيد-19، لكنه كان حكيمًا للخضوع للاختبار الذي أثبت بالفعل إصابته.
وأضاف مايلز أنه من الضروري مراقبة أي تغيير فجائي يحدث في الصحة والإبلاغ عن أي أعراض غير عادية بسرعة، متابعًا: يمكننا جميعًا أن نفعل الشيء الصحيح من خلال مراقبة صحتنا وإذا كانت لدينا أي أعراض تثير القلق، فيمكننا الذهاب وإجراء الاختبارات للتأكد.
العلاقة بين آلام البطن وكوفيد-19:
وليست هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها الخبراء وجود صلة بين آلام البطن وفيروس كورونا، ففي مايو الماضي، كشفت دراسة نشرتها كلية الأطباء الملكية Royal College of Physicians أن عددًا من مرضى كوفيد-19 في فرنسا عانوا من آلام في البطن.
وكتب الباحثون بقيادة الطبيب جيرالد جاهد: على الرغم من أن فيروسات كورونا تعتبر فيروسات تنفسية تنتقل في الغالب عبر المسالك الهوائية، إلا أنها يمكن أيضًا أن تكون مسؤولة عن أعراض بطنية.
وتابع: يُعد هذا الأمر مهمًا؛ لأن هذا يعني أنه يجب أخذ عرض آلم البطن في الحسبان، واعتبار أولئك الذين يشعرون به مرضى محتملين بفيروس كورونا، وعلى ذلك يجب إخضاعهم لاختبارات التشخيص.
وفي الوقت الحالي، تعترف منظمة الصحة العالمية بـ 3 أعراض لفيروس كورونا وهي: ارتفاع في درجة الحرارة، وسعال مستمر حاد، وفقدان حاسة الشم أو التذوق.
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